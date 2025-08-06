MINISTAR SPORTA ZORAN GAJIĆ U RADNOJ POSETI KRUŠEVCU

U okviru radne posete Kruševcu ministar Zoran Gajić obišao je sportske objekte – salu Soko, kruševačku Halu sportova, zatvorene bazene, Mičetov i stadion Mladost.

Kada je reč o sportskoj infrastrukturi prioritet je rekonstrukcija objekata Sportskog centra odnosno zatvorenih bazena, koja bi po njegovim rečima trebalo da se završi do početka zime.

Kruševac je jedan od gradova koji je posvećen unapređenju sporta i u skladu sa tim kontinirano razvija sportsku infrastrukturu, koju je potrebno podići za još jednu lestvicu kako bi se stvorili uslovi za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja, što naravno prati i izgradnju dodatnih smeštajnih kapaciteta.

U okviru obilaska Mičetovog stadiona, ministar Gajić prisustvovao je treningu seniora u atletici sa Natalijom Vojinović koja je osvojila srebrnu medalju u skoku u vis na Prvenstvu Srbije, a zatim je obišao stadion Mladost fudbalskog kluba Napredak.