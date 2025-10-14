MINISTAR PROSVETE OBIŠAO ZGRADU KRUŠEVAČKE GIMNAZIJE: MOGUĆA JE POMOĆ MINISTARSTVA

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je, povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada, posetio Kruševac.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković su, najpre u Gradskoj upravi održali sastanak, a potom obišli kruševačku Gimnaziju.

Ministar prosvete je rekao da je od 1. septembra normalizovan rad u školama u Srbiji, ali i da postoji mali broj škola koje se suočavaju sa izazovima u organizaciji redovne nastave. Naglasio je da Ministarstvo nastavlja sa poštovanjem Zakona, sve odluke će donositi uprave škola, a školski odbori i Saveti roditelja će imati isključivo konsultativnu ulogu.

Govoreći o kruševačkoj Gimnaziji i aktuelnim prolemom sa fasadom škole, ministar Stanković je rekao da će, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole, Ministarstvo prosvete pružiti pomoć u obnovi zgrade ove ustanove. On je rekao da mu je poznata činjenica da je lokalna samouprava u Kruševcu preuzela obavezu oko obnove fasade Gimnaje. „Mi smo spremni da pomognemo, možda da napravimo neko partnerstvo sa lokalnom samoupravom i sa jednim delom sredstava da učestvujemo“, rekao je ministar, ali i dodao da to zavisi od količine novca koju ministarstvo ima na raspolaganu, a onda nastavio: „U proteklom periodu su zahtevi bili mnogo veći nego sredstva kojima smo raspolagali. Ipak, mi smo gledali da ravnomerno rasporedimo ulaganja u sve delove Srbije“.