MINISTAR PROSVETE: “MALI BROJ ŠKOLA IMA PROBLEM SA REGULARNIM ODRŽAVANJEM NASTAVE”

Društvo, Vesti

Od 1. septembra uspostavljen je proces normalizacije nastavnih aktivnosti. “Mali broj škola ima problem sa regularnim održavanjem nastave”, istakao je u Kruševcu ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i dodao da se nada  da će se taj trend nastaviti. “Ministarstvo prosvete nastaviće sa svojom politikom striktnog poštovanja zakona”; rekao je ministar.

Povod posete Kruševcu bio je obilazak Gimnazije u našem gradu. Govoreći o Gimnaziji i aktuelnim problemom sa fasadom škole, ministar Stanković je rekao da će, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole, Ministarstvo prosvete pružiti pomoć u obnovi zgrade ove ustanove. Konstatovano je da su bezbednost učenika i odvijanje nastavno – naučnog procesa na prvom mestu. Radovi će se nastaviti u periodu kada se ne bude odvijala nastava. Ministar je rekao da Ministarstvo raspisuje dva javna poziva koja se tiču rekonstrukcije i sanacije školskih objekata u Srbiji. Uskoro će biti raspisan drugi konkurs i ukoliko bude dovoljno sredstava, pomoći će se adaptacija kruševačke Gimnazije.