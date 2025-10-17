MINISTAR PROSVETE: “MALI BROJ ŠKOLA IMA PROBLEM SA REGULARNIM ODRŽAVANJEM NASTAVE”

Od 1. septembra uspostavljen je proces normalizacije nastavnih aktivnosti. “Mali broj škola ima problem sa regularnim održavanjem nastave”, istakao je u Kruševcu ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i dodao da se nada da će se taj trend nastaviti. “Ministarstvo prosvete nastaviće sa svojom politikom striktnog poštovanja zakona”; rekao je ministar.

Povod posete Kruševcu bio je obilazak Gimnazije u našem gradu. Govoreći o Gimnaziji i aktuelnim problemom sa fasadom škole, ministar Stanković je rekao da će, ukoliko finansijske mogućnosti to dozvole, Ministarstvo prosvete pružiti pomoć u obnovi zgrade ove ustanove. Konstatovano je da su bezbednost učenika i odvijanje nastavno – naučnog procesa na prvom mestu. Radovi će se nastaviti u periodu kada se ne bude odvijala nastava. Ministar je rekao da Ministarstvo raspisuje dva javna poziva koja se tiču rekonstrukcije i sanacije školskih objekata u Srbiji. Uskoro će biti raspisan drugi konkurs i ukoliko bude dovoljno sredstava, pomoći će se adaptacija kruševačke Gimnazije.