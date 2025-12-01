MINISTAR INFORMISANJA BORIS BRATINA SASTAO SE U KRUŠEVCU SA PREDSTAVNICIMA GRADA I OPŠTINA RASINSKOG OKRUGA

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, sastao se u Gradskoj upravi Kruševac sa predstavnicima grada Kruševca i opština Rasinskog okruga, teme sastanka odnosile su se na značaj objektivnog izveštavanja, kao i na problem netačnih i neistinitih informacija koje se sve plasiraju putem društvenih mreža.

Osim pomenutih tema, na današnjem sastanku bilo je reči o projektu koji će do kraja sledeće godine biti realizovan, a odnosi se na pokrivenost internetom čitave teritorije Srbije.

Na današnjem sastanku predstavici lokalnih samouprava Rasinskog okruga izneli su potrebe svojih opština, a koje se odnose na nadležnost resornog ministarstva.

Ostale teme sastanka odosile su se na dalji razvoj medija u našoj sredini, saradnju sa ministarstvom kroz projektno finansiranje, kao i na unapređenje informatičkog društva u Rasinskom okrugu.