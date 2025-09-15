MINISTAR GLAMOČIĆ POSETIO DVA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA U OPŠTINI VRNJAČKA BANJA

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, obišli su poljoprivredna gazdinstva porodica Cvetković i Trošić u Gračacu i Podunavcima i tom prilikom razgovarali sa domaćinima o uslovima proizvodnje, životu na selu i izazovima sa kojima se poljoprivrednici susreću. Ministar Glamočić prilikom obilaska farme pilića u Podunavcima istakao je da gazdinstva koja se bave živinarstvom, na žalost, nemaju nikakvih subvencija od strane države i da je jedini izuzetak za ovaj objekat to što je izgrađen uz kreditnu podršku Ministarstva poljoprivrede.

Porodica Cvetković u Gračacu bavi se mlečnim govedarstvom i tovom junadi obrađuju oko 60 hektara pašnjaka i 20 hektara pod žitaricama.

Predsednik opštine Boban Đurović istakao je da lokalna samouprava godišnje izdvaja značajna sredstva za podršku poljoprivredi, kao i da je u prethodnom periodu urađeno mnogo na unapređenju života u selima, od puteva i škola, do vrtića i ambulanti, što je značajno unapredilo kvalitet života na seoskom području. Prema rečima Đurovića, domaćinstva Cvetković i Tošić pokazuju kako zajedničkom energijom svih generacija može da napreduje jedno domaćinstvo.

Stvaranje uslova za prosperitet poljoprivrednika, uz podršku države, dobru strategiju i poštovanje procedura, omogućava stabilnost, održivost i veru u budućnost“, zaključio je Đurović.