METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU OBLAČNO I SUVO

U utorak ujutru ređa pojava slabog mraza i ponegde magla na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana promenljiva oblačnost i suvo, a samo u Timočkoj Krajini sa slabom kišom povremeno. Vetar slab istočnih pravaca, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo, a u Timočkoj Krajini kiša. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U utorak u Kruševcu oblačno i suvo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 5°C. Uveče suvo.

U sredu oblačno sa slabom kišom povremeno, osim na severu Srbije gde će preovlađivati suvo vreme. Na planinama će padati slab sneg. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 4°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.

U četvrtak oblačno sa slabom kišom povremeno. U petak takođe oblačno, a padavine prestaju, a prestaje i jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. U subotu i nedelju suvo uz manji porast temperature.