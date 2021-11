METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU OD 0 DO 15°C

U sredu ujutru hladno, na zapadu i jugu Srbije ponegde sa maglom, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima uz porast dnevne temperature u odnosu na utorak. U košavskom području će duvati umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu pojačan, a u ostalim predelima slab stočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 5°C u Beogradu, a maksimalna od 11°C do 15°C, a po kotlinama sa maglom na zapadu i jugozapadu Srbije hladnije, svega oko 5, 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U sredu u Kruševcu toplije nego u utorak uz duže sunčane periode i slab do umeren istočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna do 15°C.

U četvrtak ujutru hladno, na zapadu i jugu Srbije ponegde sa maglom, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima. U košavskom području će duvati umeren jugoistočni vetar, a u ostalim predelima slab stočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 5°C, a maksimalna od 10°C do 15°C, a po kotlinama sa maglom na zapadu i jugozapadu Srbije hladnije, ispod 10°C. Uveče suvo.

U petak i subotu suvo sa hladnim jutrom, a tokom dana sa sunčanim intervalima i bez bitnije promene temperature. U nedelju je moguće naoblačenje i zahlađenje sa kišom u toku popodneva ili krajem dana po današnjoj prognozi. Početkom iduće sedmice znatno hladnije vreme.