METEOS: U SREDU SUNČANO I TOPLIJE, TEMPERATURA DO 29°C

U sredu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije nego u utorak, ali bez velike vrućine. Tokom prepodneva može biti malo oblaka u južnim predelima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, a maksimalna od 27°C na jugu do 30°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U sredu u Kruševcu sunčano i toplije nego u utorak, sa malo oblaka pre podne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna 29°C.

U četvrtak sunčano i vrućina. Tokom popodneva dana može biti vrlo malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 19°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

U petak sunčano i još veća vrućina, u većini predela preko 35°C. Za vikend oko 5,6°C stepeni niža i prijatnija temperatura sa ređim lokalnim pljuskovima u subotu. Iduće sedmice sunčano i ponovo vrućina, najveća u idući četvrtak i petak, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde biti blizu 40°C.