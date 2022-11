METEOS: U PONEDELJAK ZAHLAĐENJE, MAKSIMALNO DO 6°C

U ponedeljak zahlađenje zahvata i jug Srbije uz sneg u planinama, a u nižim predelima kiša. Padavine slabe tokom dana i prestaju, a na severu i zapadu Srbije sledi delimično razvedravanje, najpre po Vojvodini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 3°C do 6°C.

U ponedeljak u Kruševcu zahlađenje sa kišom koja prestaje popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo.

U utorak ujutru ponegde slab mraz i suvo pre podne, a sredinom dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 9°C do 14°C. Uveče kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U sredu i četvrtak hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. Padavine prestaju u četvrtak. U petak i za vikend duži sunčani periodi sa hladnim jutrima i malo toplije tokom dana prema današnjoj prognozi.