METEOS: U PONEDELJAK UGLAVNOM SUNČANO I VRUĆINA

U ponedeljak pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 19°C, maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 25°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 33°C.

U utorak preovlađujuće sunčano i vrućina, ali uz dnevni razvoj oblaka koji popodne i krajem dana može usloviti ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 22°C, maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Do kraja sedmice vrlo toplo i preovlađujuće sunčano, ali uz dnevni razvoj oblaka u sredu i četvrtak sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalne temperature iznad 30°C, ali ne i preko 35°C, prema po današnjoj prognozi.