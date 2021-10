METEOS: U PONEDELJAK U KRUŠEVCU DO 17°C

U ponedeljak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana manji porast temperature u odnosu na nedelju sa sunčanim periodima uz malo prolaznih oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 15°C do 19°C koliko će biti u Negotinu. Uveče suvo uz temperaturu od 8°C do 12°C u 22 sata.

U ponedeljak u Kruševcu sunčani periodi uz umerenu prolaznu oblačnost. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura uveče u padu.

U utorak pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 20°C.

U sredu i četvrtak još toplije i pretežno sunčano sa malo oblaka uz maksimalne temperature malo iznad 20°C. U petak takođe toplo, ali se očekuje naoblačenje sa kišom i padom temperature na prelazu ka suboti, po današnjoj prognozi.