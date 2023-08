METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I VRUĆINA, U KRUŠEVCU DO 36°C

U ponedeljak preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 21°C, maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 27°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo.

U utorak preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 22°C, maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

Do pred kraj iduće sedmice pretežno sunčano i vrućina sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Maksimalne temperature od 33°C do 38°C. Krajem sedmice je moguće osveženje sa pljuskovima.