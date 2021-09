METEOS: U PONEDELJAK JOŠ TOPLIJE, POPODNE MOGUĆA KIŠA

U ponedeljak toplo, ali uz naoblačenje sa kišom i pljuskovima, najpre na severu i zapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Na jugu će biti vrlo toplo, dok na severu Vojvodine dolazi do osveženja. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije vetar zapadnih i severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C u Leskovcu do 18°C u Beogradu, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije. Uveče povremena kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C na severu do 22°C na jugu.

U ponedeljak u Kruševcu vrlo toplo sa sunčanim periodima, a popodne postepeno naoblačenje koje će krajem dana usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab istočni i južni.. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 31°C.

U utorak u svim krajevima svežije uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar istočni i jugoistočni na istoku, a na zapadu Srbije promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 18°C do 23°C.

U sredu i četvrtak sunčani intervali uz promenljivu oblačnost i ređu pojavu kratkotrajne kiše.