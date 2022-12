METEOS: U PETAK VRLO TOPLO, U KRUŠEVCU I DO 17°C

U petak vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar. Na severu Srbije pretežno oblačno sa pojavom povremene kiše, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kišna zona sa severa se premešta popodne i uveče ka zapadnim i centralnim krajevima. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C u Negotinu do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 13°C na severu Srbije do 20°C u Loznici i Valjevu, a samo u Timočkoj Krajini znatno hladnije, svega oko 3°C u Negotinu. Uveče relativno toplo sa kišom, osim na jugu Srbije. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U petak u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar sa sunčanim periodima. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 17°C. Uveče kiša. Temperatura u 22 sata oko 12°C.

U subotu zahlađenje stiže najpre na sever Srbije, a do kraja dana se širi ka jugu. Biće oblačno sa kišom koja na severu može preći u susnežicu i sneg popodne i krajem dana. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od4°C do 10°C, a maksimalna od 6°C na severu do 16°C na jugu Srbije. Temperatura u padu tokom dana, pa će minimalna biti osmotrena uveče od 0°C na severu do 8°C na jugu Srbije.

U nedelju svugde hladnije, ali padavine prestaju uz delimično razvedravanje na severu. U ponedeljak i utorak suvo sa slabim jutarnjim mrazevima, a u košavskom području sa umerenom košavom. Temperatura će imati tendenciju postepenog porasta od srede uz suvo vreme veći deo iduže sedmice