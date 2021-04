METEOS: U PETAK UJUTRU KIŠA, POPODNE SUNČANO

U noći četvrtak na petak kiša u većini krajeva. U petak svežije za 5°C do 7°C sa kišom ujutru i pre podne u južnim predelima, a na severu razvedravanje i pretežno sunčano tokom dana. Razvedravanje nastupa sredinom dana i u centralnim krajevima, a tada kiša prestaje i na jugu Srbije, pa će popodne svugde biti suvo. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°Cdo10°C, a maksimalna od 13°Cna jugu Srbije do 19°C u Negotinu.

U petak ujutru i pre podne u Kruševcu kiša koja prestaje do sredine dana. Popodne delimično razvedravanje i sunčani periodi. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 15°C.

U subotu i nedelju duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka. Jutra će biti hladnija, a dnevne temperature u manjem porastu i u intervalu od 16°C do 20°C. Početkom iduće sedmice još malo toplije, a u utorak i sredu je moguća kiša.