METEOS: U PETAK SUNČANO I TOPLIJE, OKO 29°C

U petak na severu Vojvodine zahlađenje sa kišom, a u centralnim i južnim predelima sunčano i vrlo toplo. Oblaci koji donose kišu i lokalne pljuskove se premeštaju popodne od severa ka zapadnim i centralnim predelima Srbije gde se očekuje kiša ipljuskovi krajem dana. Samo na jugu Srbije ostaje vrlo toplo do večernjih sati. Vetar pre podne južni, a popodne na severu Srbijeu skretanju na umerendo pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od7°Cu Požegi i Dimitrovgradu do 14°C u Beogradu, a maksimalna od 18°C na severu Vojvodine do 30°C u južnoj Srbiji, u Leskovcu.

U petak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Kasnije popodne naoblačenje, a uveče i u noći ka suboti je moguća pojava kiše i pljuskova. Vetar slab do umeren južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 29°C.

U subotu svežije uz razvedravanje na severu, a na jugu sa slabom kišom ujutru, a zatim i na jugu suvo. Od nedelje sunčano i sve toplije. Novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima se očekuje u sredu, po današnjoj prognozi.