METEOS: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU PROMENJIVO OBLAČNO I TOPLO

U četvrtak u Kruševcu toplo uz sunčane periode i promenljivu oblačnost. Više oblaka biće ujutru i pre podne kada je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 29°C.

U petak vrlo toplo sa sunčanim periodima i malom do umerenom oblačnošću oblaka. Temperatura znatno iznad proseka za ovo doba godine. Duvaće umeren južni i jugoistoćni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

U subotu takođe vrlo toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Ali, kasnije popodne i krajem dana dolazi do naoblačenja sa kišom i pljuskovima, najpre na zapadu i severu Srbije. U noći ka nedelji i u nedelju, ovo naoblačenje se širi na ostale krajeve i donosi pad temperature sa kišom i jačim lokalnim pljuskovima. Biće svežije za 10.-ak stepeni u odnosu na subotu. U ponedeljak sveže sa kišom koja se premešta ka jugu.