METEOS: U ČETVRTAK SUNČANO I SUVO, DO 14°C

U četvrtak ujutru hladno, na zapadu i jugu Srbije ponegde sa maglom, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima. Više oblaka biće na zapadu i jugozapadu Srbije, a više sunčanih sati u košavskom području gde će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim predelima vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 6°C u Vršcu, a maksimalna od 10°C do 14°C, a po kotlinama sa maglom na zapadu i jugozapadu Srbije hladnije, ispod 10°C. Uveče suvo. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata od 2°C do 6°C.

U četvrtak u Kruševcu suvo uz duže sunčane periode i slab do umeren istočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna do 14°C.

U petak ujutru hladno, ponegde slab mraz i moguća magla, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C, a po kotlinama sa maglom na zapadu i jugozapadu Srbije hladnije, ispod 10°C. Uveče suvo.

U subotu suvo sa hladnim jutrom, a tokom dana sa sunčanim intervalima i bez bitnije promene temperature. U nedelju promenljivo oblačno i suvo.

U ponedeljak je moguće da bude malo kiše na jugozapadu i jugu Srbije kao i u Timočkoj Krajini uz pad temperature, a na planinama slab sneg. U utorak i sredu hladnije uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području koji će dodatno uvećati osećaj hladnoće.