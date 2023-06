METEOS: U ČETVRTAK MALO TOPLIJE, TEMPERATURA DO 25°C

U četvrtak malo toplije uz prijatnu temperaturu i duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 20°C.

U četvrtak u Kruševcu toplije uz pretežno sunčano vreme i dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 25°C. Uveče suvo.

U petak sunčano i još toplije, blizu 30°C u većini predela. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 28°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 24°C.

U subotu jači razvoj oblačnosti sa pojavom lokalnih pljuskova, najpre na zapadu i severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. U prvom delu dana u centralnim predelima i na jugu Srbije pretežno sunčano i toplo. U nedelju malo svežije i prijatnije vreme uz prolaznu kišu koja odlazi ka jugu. U ponedeljak pretežno sunčano, suvo i toplije. U utorak razvoj promenljive oblačnosti sa sunčanim periodima ali i pojavom kiše i pljuskova tokom popodneva.