METEOS: U ČETVRTAK HLADNO, OD PETKA TOPLIJE

U četvrtak vrlo hladno jutro i manji porast dnevne temperature u odnosu na sredu uz sunčane intervale tokom dana i malu do umerenu oblačnost. Nešto više oblaka biće ujutru i pre podne u jugozapadnim i južnim predelima gde je moguća poneka kap kiše. U toku dana se oblaci razilaze i u ovim krajevima. Vetar slab severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 14°C na jugu do 18°C na severu Srbije, u Negotinu do 20°C. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22 sata od 7°C do 11°C.

U četvrtak u Kruševcu hladno uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 17°C.

U petak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije nego u četvrtak. Vetar slab, ujutru južni ili promenljiv, a tokom dana zapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 8°C, a maksimalna od 22°C do 25°C.

U subotu, nedelju i ponedeljak sve toplije i pretežno sunčano vreme, a stim što će u ponedeljak popodne doći do naoblačenja na severu Srbije uz moguću kišu krajem dana. Maksimalne temperature u nedelju i ponedeljak oko 30°C.