METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO U SREDU

U sredu promenljiva oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije i može uzrokovati mestimičnu pojavu kiše. Mogući su i kratkotrajni sunčani intervali. Temperatura u neznatnom porastu u odnosu na utorak,ali i dalje ispod proseka za prvu polovinu oktobra. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 8°C, a maksimalna od 10°C u Loznici do 14°Cu Negotinu. Uveče pretežno suvo i hladno, a samo na jugu i jugozapadu Srbije ponegde slaba kiša. Temperature u 22h od 7°C do 9°C.

U sredu u Kruševcu promenljiva oblačnost sa malo sunčanih intervala i mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 13°C. Uveče hladno i moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u padu.

U četvrtak na severu suvo sa dužim sunčanim periodima, a na jugu Srbije oblačno i hladnije sa kišom, a na višim planinama iznad 1200 mnv sa snegom.Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije do 13°C na severu Vojvodine.

U petak na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u centralnim i južnim predelima oblačno i hladno sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Za vikend temperatura u manjem porastu sa više sunčanih sati na severu, a na jugu oblačnije sa kišom u subotu koja prestaje. U nedelju suvo i na jugu Srbije.

Od ponedeljka sledi dalje postepeno otopljenje sa više sunčanih sati.