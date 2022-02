METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO I MALO HLADNIJE

U noći između petka i subote biće ređe pojave kratkotrajne kiše od oblačnosti koja se premešta sa severa ka jugu Srbije. U subotu malo hladnije nego u petak i promenljivo oblačno. Po Vojvodini sa dužim sunčanim periodima, a u zapadnim i centralnim krajevima pretežno oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C na severu Vojvodine do 5°C u Negotinu, a maksimalna dnevna od 6°C u Užicu do 12°C u Negotinu i Zaječaru. Uveče suvo, a samo u Timočkoj Krajini moguća kiša posle ponoći. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U subotu u Kruševcu malo hladnije i promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 4°C, a maksimalna 8°C.

U nedelju suvo i pretežno oblačno u prvom delu dana uz umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u južnom Banatu pojačan. U ostalim krajevima vetar slabiji istočni ili južni. Postoji šansa za kratkotrajnu kišu u Timočkoj Kraniji. U većini ostalih predela suvo, a popodne i sa sunčanim intervalima na zapadu i severu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Negotinu do 10°C u centralnoj Srbiji.

U noći nedelja na ponedeljak je moguća kratkotrajna kiša u zapadnim i centralnim predelima. U ponedeljak i utorak malo toplije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. Od srede do subote toplije od proseka i suvo.