METEOS: OBLAČNO, SUSNEŽICA I SNEG DO UTORKA

U nedelju oblačno sa snegom u većini krajeva, a samo na jugu Srbije je veća šansa za kišu i susnežicu. U zapadnim i centralnim predelima su moguće obilnije snežne padavine, ponegde od 20 do 30 cm snega do ponedeljka ujutru, a na planinama oko 50 cm novog snega. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C na severu do 1°C na jugu, a maksimalna od 0°C na zapadu Srbije do 5°C u Vranju.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa snegom i susnežicom, a popodne i uveče sa susnežicom i kišom usled postepenog porasta temperature popodne. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 2°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno uz susnežicu i kišu povremeno. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 3°C.

Padavine postepeno prestaju utorak. U sredu ujutru mraz i sunčani intervali tokom dana. Veći deo iduće sedmice biće hladno vreme uz moguće nove snežne padavine u drugoj polovini sedmice.