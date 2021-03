METEOS: HLADNIJE SA MOGUĆOM KIŠOM U SREDU

U sredu hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a samo u većem delu Vojvodine suvo. Granica padavina biće na jugu Vojvodine. Padavine popodne odlaze ka centralnim i južnim predelima, a na severu se razvedrava i to najpre na severu Vojvodine. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na severu do 2°C na jugu, a maksimalna od 3°C u Valjevu, Užicu i Negotinu do 8°C u Somboru gde se razvedrava već u toku prepodneva.

U sredu u Kruševcu hladnije i oblačno sa kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 3°C.

U četvrtak ujutru mraz i pretežno sunčano tokom dana uz porast dnevne temperature. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°Cdo -2°C, a maksimalna od 6°C na jugu do 11°C na severu.

U petak još malo toplije uz naoblačenje popodne na severu Srbije gde je moguća slaba prolazna kiša. U ostalim krajevima suvo. Za vikend toplije uz prolazna naoblačenja sa malo kiše. U ponedeljak hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom.