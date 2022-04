METEOS: HLADNIJE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 7°C

U nedelju znatno hladnije sa kišom, a na planinama iznad 900 mnv sa snegom. Po Vojvodini suvo uz postepeno razvedravanje koje popodne zahvata veći deo severne i zapadne Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, maksimalna dnevna od 6°C na jugu Srbije do 14°C na severu Vojvodine. Uveče suvo, a samo na jugu Srbije kiša koja prestaje. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U nedelju u Kruševcu hladnije sa kišom koja prestaje kasnije popodne. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 7°C. Uveče suvo.

U ponedeljak jutro vrlo hladno i ponegde slab mraz. U toku dana duži sunčani periodi sa malo oblaka i malo toplije nego u nedelju. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 12°C na jugu Srbije do 16°C na severu.

U utorak jutro ponovo vrlo hladno i ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Trend otopljenja se nastavlja pa će u četvrtak i petak maksimalne temperature biti oko 25°C u većini predela.