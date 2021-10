METEOS: 01. NOVEMBRA U KRUŠEVCU OKO 19°C

U ponedeljak toplo i sunčano, a krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu i severu Srbije. U košavskom području će duvati umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno pojačan. U ostalim predelima vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Leskovcu do 11°C u Vršcu, a maksimalna od 15°C u Negotinu do 20°C u Loznici, Valjevu i Nišu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 19°C.

U utorak naoblačenje sa kišom zahvata sve krajeve i premešta se od zapada ka istoku. Vetar ujutru pojačan južni i jugoistočni, a zatim umeren zapadni u toku dana. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 12°C na severu do 16°C na jugu Srbije.

U sredu promenljivo oblačno i malo toplije, a u četvrtak i petak povremena kiša i manji pad temperature u petak.