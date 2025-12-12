MEŠTANI MESNE ZAJEDNICE KOBILJE ZADOVOLJNI SARADNJOM SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, sa saradnicima, sastao se danas sa meštanima Kobilja u toj Mesnoj zajednici.

Meštani Mesne zajednice Kobilje, kojoj pripadaju i sela Stanci i Veliko Golovode, zadovoljni su saradnjom sa lokalnom samoupravom i projektima koji su do sada realizovani u ovoj mesnoj zajednici.

Gradonačelnik sa saradnicima obilazi mesne zajednice na gradskom i seoskom području, kako bi se u direktnoj komunikaciji sa građanima došlo do najboljih rešenja za projekte koji će se realizovati naradne godine.

Ravnomerno raspoređivanje sredstava za infrastrukturne projekte na seskom i gradskom području je jedan od prioriteta lokalne samouprave.

Predstavnici lokalne samouprave do kraja godine obićiće sve Mesne zajednice na gradskom i seoskom području, kako bi definisali planove za 2026. godinu.