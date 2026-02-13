Jefimija TV, Kruševac

MEŠTANI MAKREŠANA RAZGOVARALI SA PREDSTAVNICIMA GRADSKE VLASTI O PLANU I PROGRAMU ZA 2026. GODINU

ByGoran Nikolić

feb 13, 2026

Predstavnici mesne zajednice Makrešane izneli su pojedinačno planove rada u svojim sredina za ovu godinu. Na sastanku sa rukovodstvom grada razmatrane su realne potrebe meštana i određeni prioriteti. Sastanak sa predstavnicima pomenutih mesnih zajednica vodila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

U mesnoj zajednici Makrešane, koja broji oko 1500 meštana prioritet je nastavak radova na izgradnji fekalne kanalizacije.

Cilj grada Kruševca je ravnomerni razvoj, pa su tako realizovanji brojni radovi u svim naseljenim mestima. Sastanci sa rukovodstvom grada omogućavaju rešavanje postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovor o realizaciji radova u tekućoj godini.

 

