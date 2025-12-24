MEĐUOPŠTINSKOJ ORGANIZACIJI SLEPIH U KRUŠEVCU DODELJENA NAGRADA „FILIP VIŠNJIĆ“

Na završnoj svečanosti povodom kraja poslovne 2025.godine, održanoj 23.12. u sali biblioteke za slepe „Dr. Milan Budimir“ u Beogradu, Međuopštinska organizacija slepih Kruševac dobila je najviše priznanje Saveza slepih Srbije, nagradu „Filip Višnjić“.

Nagradu je u ime organizacije primila predsednica Međuopštinske organizacije slepih Kruševac, Snežana Radović.

Savez slepih Srbije dodeljuje nagradu „Filip Višnjić“, kao svoje najviše priznanje, još od 1967. godine. Nagrada je izraz posebnog priznanja i dodeljuje se svake druge godine jednoj organizaciji u zemlji za postignute rezultate u radu, doprinosu društvenoj afirmaciji i rešavanju problema slepih i slabovidih lica. Organizacija slepih iz našeg grada ju je dobila po prvi put u godini kada je obeležila i 70 postojanja i rada.

Fotografije i saopštenje: Međuopštinska organizacija slepih Kruševac