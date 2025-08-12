MEĐUNARODNI OMLADINSKI KAMP U ALEKSANDROVCU OD 11. DO 16. AVGUSTA

U opštini Aleksandrovac po prvi put se održava Omladinski kamp “Razigrana župa 2025” u periodu od 11. do 16. avgusta.

Realizaciju kampa finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom u iznosu od pet miliona, a opština Aleksandrovac sufinansira sa šesto hiljada dinara.

Resorni ministar Đorđe Milićević 15. avgusta obići će kamp i pozdraviti učesnike na platou ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu.

Cilj Međunarodnog omladinskog kampa je predstavljanje srpske kulture i umetnosti, negovanje kulture sećanja, očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta. Konkretno, uspostavlja se saradnja između Aleksandrovca i gradova u dijaspori.