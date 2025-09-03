MEĐUNARODNI FESTIVAL DEČIJEG POZORIŠTA „LIMENKA TEATAR FEST“ OD DANAS DO 7. SEPTEMBRA U KRUŠEVCU

Međunarodni festival dečijeg pozorišta „Limenka Teatar Fest“ u Kruševcu, koji spaja umetnost, ekologiju i edukaciju najmlađih, otvoren je danas svečanom karnevalskom povorkom mališana i trajaće do 7. septembra. Festival već šesnaest godina okuplja decu, roditelje i nastavnike oko inicijative „Limenka ulaznica“, kroz koju su do sada prikupljene skoro milion iskorišćenih limenki za reciklažu. Ove godine, mališani će svoje ulaznice moći da „kupe“ praznim limenkama, koje zatim odlaze na reciklažu.

Tokom pet festivalskih dana, publika će imati priliku da pogleda jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke.

Grad Kruševac godinama unazad sprovodi različite aktivnosti u cilju unapređenja reciklaže i edukaciji najmlađih o ekologiji i zaštiti životne sredine. Po završetku Limenka teatar festa, nastavlja se aktivna edukacija u školama koja će se odnositi na podizanje ekološke svesti dece.

Kompanija Transfera, kao sponzor i zvanični logistički partner festivala, obezbedila je da prikupljene limenke i festivalska oprema bezbedno stignu na svoja odredišta, kako bi ekološka i umetnička poruka stigla do što većeg broja mališana i njihovih roditelja.

Ušešćem na festivalu Limenka teatar fest deca uče o ekologiji i reciklaži, ali se i kroz igru i pozorište podstiču da od najranijih godina razvijaju odgovoran odnos prema životnoj sredini. Do sada je u aktivnostima učestvovalo više od 85.000 mališana i roditelja iz više gradova u Srbiji.

Podrškom festivalu u Kruševcu, Transfera nastavlja da ulaže u zajednicu i podržava inicijative koje spajaju decu, roditelje i zajednicu kroz umetnost, igru i edukaciju o očuvanju životne sredine.