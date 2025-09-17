MEĐUNARODNI FESTIVAL BALONA „KRUŠEVAC KROZ OBLAKE“ OVOG VIKENDA NA BAGDALI

Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“ počinje u subotu, 20. septembra u Parku Bagdala. Od 16.30 do 21 sat posetioci će moći da uživaju u Svetu letećih balona (podizanje i spuštanje u korpi balona).

U subotu od 20.30 do 21 čas očekuje nas noćni performans balona, a u 20.30 koncert će održati pevač Nikola Rokvić.

U nedelju, 21. septembra u Parku Bagdala nakon podizanja i spuštanja u korpi balona u 20.30 održće se koncert Milice Pavlović.

Organizator napominje da podizanje i spuštanje u korpi balona, za posetioce, zavisi isključivo od vremenskih uslova te da će se pridržavati uputstva balonarskih posada.