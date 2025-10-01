MEĐUNARODNI DAN STARIH – PODSETNIK NA VEĆE POŠTOVANJE, SOLIDARNOST I BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

Povodom Međunarodnog dana starih, Agencija za bezbednost saobraćaja upućuje najtoplije čestitke i zahvalnost svim starijim sugrađanima, čiji nemerljiv doprinos predstavlja temelj na kojem počiva naše društvo. Ovaj dan je prilika da se podsetimo koliko je važno da našim najstarijim sugrađanima obezbedimo veću sigurnost i podršku upravo tamo gde su najranjiviji, a to je svakodnevno učešće u saobraćaju.

Statistika pokazuje da su starija lica posebno ugrožena u saobraćaju najčešće kao pešaci, biciklisti i putnici u vozilima. Razlog leži u činjenici da starenje donosi određena psihofizička ograničenja koja prirodno dolaze sa godinama – usporene reakcije, slabiji vid i sluh, sporije kretanje, kao i povećana fizička ranjivost. Zato Agencija za bezbednost saobraćaja podseća naše najstarije sugrađane:

• uvek koristite pešačke prelaze i ne prelazite ulicu na nedozvoljenim mestima,

• nosite svetliju odeću i retroreflektujuće materijale, naročito u večernjim satima i uslovima slabe vidljivosti,

• vezujte sigurnosni pojas bez obzira na to da li ste vozač, suvozač ili putnik,

• pri vožnji bicikla koristite zaštitnu opremu i vozite oprezno,

• prilagodite svoje kretanje vremenskim uslovima i uvek uzimajte dovoljno vremena za bezbedan prelazak ulice.

Istovremeno, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje i na sve ostale učesnike u saobraćaju da pokažu više pažnje i strpljenja prema starijim licima, budu solidarni i da shvate i razumeju njihove sposobnosti i mogućnosti – usporite ispred pešačkih prelaza, dajte im dovoljno vremena za kretanje i imajte na umu njihovu ranjivost – jedan trenutak vaše pažnje može spasiti život.

Obeležavajući Međunarodni dan starih, zajedno šaljemo poruku da društvo u kojem su najstariji sigurni, poštovani i zaštićeni jeste društvo koje brine o svim svojim generacijama.