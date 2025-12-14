Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

MEĐUNARODNA AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA U PERIODU OD 15. DO 21. DECEMBRA 2025. GODINE

Goran Nikolić

dec 14, 2025

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlјe članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Republici Srbiji. Navedeni podaci pokazuju da su alkoholisani vozači izazvali svaku sedmu saobraćajnu nezgodu sa poginulim ili povređenim licima. Po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržano je preko 12.000 lica.

Kako bi se očuvalo što povolјnije stanje bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu u kontroli saobraćaja, biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, kao i maksimalno raspoloživ broj pripadnika saobraćajne policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da praznike proslave odgovorno, da ne upravlјaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

