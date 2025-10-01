MARTA, NAĐA, LENA, STAŠA, SONJA I GALA PREDSTAVLJAJU KRUŠEVAC 20. OKTOBRA NA FINALU „RITMA EVROPE“

I ove godine, 20. oktobra očekuje nas finale muzičkog festivala „Ritam Evrope“ u Boru. Ekipa koju čini 6 izuzetno talentovanih devojaka, Marta, Nađa, Lena, Staša, Sonja i Gala, nastupiće pod rednim brojem 11 sa numerom „Queen of kings“ sa kojom se država Norveška predstavila na izboru za Pesmu Evrovizije 2023.godine.

Prethodne, 2024. godine na finalu muzičkog festivala „Ritam Evrope“ ekipa grada Kruševca se plasirala na visoko drugo mesto, a na Grand finalu pomenutog takmičenja, koje se održalo u Budvi u maju ove godine, plasirala se na šesto mesto.

Ovim putem pozivamo Vas da i ove godine podržite talentovanu, posvećenu i sjajnu ekipu koja će predstavljati grad Kruševac na ovom takmičenju.

Vest i fotografija: Gradska uprava Kruševac