Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

MANJI PAD DNEVNIH TEMPERATURA NAREDNIH DANA, KIŠA JE MOGUĆA SAMO U UTORAK

ByGoran Nikolić

mar 15, 2026

U Srbiji u ponedeljak nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak istočni i jugoistočni, kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5, a najviša od 15 do 19°C. Kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu postepeno naoblačenje, dok se kratkotrajna slaba kiša očekuje samo na severozapadu.

U ponedeljak u Kruševcu jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna do 17°C.

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne i južne Srbije i sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 10 do 15°C. Upozorenje: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača (na planinama jugozapadne i južne Srbije), verovatnoća 80%.

U utorak u Kruševcu oblačno, popodne je moguća slaba kiša. Temperatura od 2 ujutru do 14°C tokom dana.

U Srbiji u sredu vetrovito. U prvom delu dana umereno do potpuno oblačno, a padavine se očekuju uglavnom u zapadnim i južnim predelima. Posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i jak, a na istoku Srbije i olujni, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša od 12 do 15°C. Upozorenje:  Udari vetra > 17 m/s (na istoku Srbije), verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu uglavnom oblačno. Jutarnja temperatura 6, dnevna oko 11°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a u brdsko-planinskim predelima tek ponegde moguća je i retka ( izolovana ) pojava kratkotrajne slabe kiše. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 12 do 16°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 1, dnevna oko 11°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 16. mart: Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

Prognoza vremena za period od 20. do 24. marta 2026. godine: Promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a kratkotrajna slaba kiša biće retka (izolovana) pojava. Temperatura bez bitnije promene.

Vremenski podaci:  vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

Hronika Vesti

Kultura Vesti

Društvo Vesti

Možda ste propustili

