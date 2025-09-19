MANIFESTACIJA “DANI RADOJKE I TINETA ŽIVKOVIĆA” U GLOBODERU OKUPILA VELIKI BROJ HARMONIKAŠA I POSETILACA

Tradicionalna manifestacija „Dani Radojke i Tineta Živkovića” održana je po 14. put u Globoderu, u rodnom mestu čuvene i svetski priznate umetnice na harmonici Radojke Živković.

Program se tradicionalno izvodi u znak sećanja na najpoznatiju harmonikašicu, koja je već u dvanaestoj godini postala profesionalac, i kompozitorku velikog broja narodnih pesama, na njen umetnički rad i doprinos kulturi, ali i kao sećanje na njenog supruga Milutina Tineta Živkovića koji joj se pridružio 1941. godine.

Ovaj bračni par je ostavio neizbrisiv trag u svetskoj muzici održavši više od dvanaest hiljada nastupa širom bivše Jugoslavije i sveta i preko hiljadu humanitarnih koncerata. Radojka je zabeležena u Ginisovoj knjizi rekorda, kao harmonikašica sa najdužim stažom profesionalnog nastupanja u svetu u trajanju od 71 godine.

Ova tradicionalna manifestacija okupila je brojne ljubitelje muzike, umetnosti i kulture, a nastupili su i razni vokalni i instrumentalni solisti.

Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Kruševac, a organizatori su Kulturno-umetničko društvo “Radojkino kolo“ iz Globodera i Kulturni centar Kruševac.