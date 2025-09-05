„LIMENKA TEATAR FEST“ JOŠ OVOG VIKENDA U KRUŠEVCU

U okviru „Limenka teatar festa“ koji spaja kulturu umetnost i ekologiju, mališani i njihovi roditelje predstojećeg vikenda mogu uživati u predstavi Plimplim pozorišta iz Segedina koja je na repertoaru u subotu od 10 sati, za 13 sati zakazana je lutkarska predstava „Ritualni ples sa makazama“, u izvedbi umetnika iz Perua, a istog dana od 19 sati predstava „Čaplin“ pozorišta iz Slovačke.

Poslednjeg dana festivala, u nedelju, publika će od 11 sati imati priliku da pogleda predstavu „Ćerka samuraja“, Pozorišta iz Sofije, a od 19 sati predstava Pozorišta mladih iz Sarajeva „Tobija“.

Sve predstave se izvode u Kruševačkom pozorištu.

Međunarodni festival dečijeg pozorišta „Limenka Teatar Fest“ već šesnaest godina okuplja decu, roditelje i nastavnike oko inicijative „Limenka ulaznica“, kroz koju su do sada prikupljene skoro milion iskorišćenih limenki za reciklažu. Ove godine, mališani će svoje ulaznice moći da „kupe“ praznim limenkama, koje zatim odlaze na reciklažu.

Tokom pet festivalskih dana, publici će biti predstavljeno ukupno jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke.

Ušešćem na festivalu „Limenka teatar fest“ deca uče o ekologiji i reciklaži, ali se i kroz igru i pozorište podstiču da od najranijih godina razvijaju odgovoran odnos prema životnoj sredini. Do sada je u aktivnostima učestvovalo više od 85.000 mališana i roditelja iz više gradova u Srbiji.