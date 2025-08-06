LIMENKA TEATAR FEST – JEDINSTVENI POZORIŠNI FESTIVAL ZA DECU STIŽE U KRUŠEVAC

LIMENKA TEATAR FEST na jedinstven način spaja ekologiju i kulturu a pozorišne scene kao i festivalski prostori postaju jedino mesto na planeti na kome se za prazne limenke može prisustvovati pozorišnim predstavama, uz jasno iskomunicirane poruke o zaštiti životne sredine.

„Limenka teatar fest“, internacionalni pozorišni festival za decu, koji karakteriše spoj pozorišta i ekologije, reciklaže i druženja, ove godine održaće se u Kruševcu od 3. do 7. septembra. Ovaj festival jedinstven je i po tome što se ulaznice za festivalske predstave ne kupuju novcem, već je potrebno doneti bar pet iskorišćenih limenki za piće koje će biti poslate na reciklažu.

Tokom pet festivalskih dana, na repertoaru će biti deset predstava iz sedam država – Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Slovačke i Srbije, koje su odabrali selektor Slobodan Jovanović i glumica i rediteljka Valentina Pavličić, umetnička direktorka Limenka teatar festa.

Pored namere da najmlađima u Srbiji prikaže kvalitetan i raznovrstan pozorišni program, misija ovog festivala je da se svake godine održi u drugom gradu i podrži napore lokalne zajednice da mališani i njihovi roditelji saznaju nešto više o reciklaži i zaštiti životne sredine.

Valentina Pavličić, umetnička direktorka Limenka Teatar Festa, o ovogodišnjem festivalskom izdanju je rekla: „Svaki grad domaćin Limenka Teatar Festa unosi svoju boju i ritam – a Kruševac je spreman da zasija! Već 3. septembra, više od 400 dece i učesnika povorke podići će grad na noge i simbolično pokrenuti potragu za odbačenim limenkama. Tokom šest dana očekuje nas deset pažljivo osmišljenih programa i predstava iz sedam zemalja, koje će mališane i njihove porodice podstaći na igru, razmišljanje i reciklažu. Verujemo da će Kruševac obeležiti jedan od najlepših početaka septembra uz festival koji slavi umetnost i održivost. Radujemo se!“

Predstava “Ružno pače” Pozorišta Kruševac donosi nam lutkarsku adaptaciju istoimene popularne Andersonove bajke, dok „Zec i pas“ Pozorišta lutaka „Pinokio“ govori o tome kako se iz trke rađa prijateljstvo i pouka. U makedonskoj predstavi „Bremenski muzikanti“ pratimo čuvenu priču o bremenskim muzikantima – prognanim životinjama koje traže novi dom, dok u predstavi iz Crne Gore „Vilinjska gora“ gledamo Zmaja koji je zavladao selom i Zduhača koji će ga svrgnuti. Narodno pozorište u Prištini, u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta i Domom kulture „Gračanica” izvešće predstavu „Pepeljuga“ koja nas vraća osnovnim vrednostima – veri i ljubavi, dok „Čuvari prirode“ Kraljevačkog pozorišta govori o borbi dobrih vila da sačuvaju poslednje drvo na planeti. Predstava “Plimplim” iz Mađarske dočarava nam kako predmeti oko nas kriju ritmove i melodije koje čine magični svet, a u slovačkoj predstavi „Čaplin“ istoimeni glavni junak će nas provesti ulicama drevnih Košica uz muziku uživo. Bugarska predstava “Ćerka samuraja” poučna je predstava za decu i odraske kroz prizmu japanske kulture, a „Četiri čudesne nezgode“ iz Hrvatske predstavlja četiri priče čudnih i čudesnih junaka, u kojima su glumci i lutke zajedno na pozornici.

Ulaznice za festivalske predstave ne mogu se kupiti novcem, već da bi se predstava gledala potrebno je doneti bar 5 iskorišćenih limenki za piće koje će biti poslate na reciklažu. U zamenu za donesenu aluminijumsku ambalažu dobija se jedan ALU COIN, prva ekološka valuta na svetu, načinjena od aluminijuma, kojom se kupuje ulaznica. Mališani i njihovi roditelji koji donesu više iskorišćenih limenki za piće u zamenu će dobiti još alu-coina, koje mogu iskoristiti na LIMENKA BAZARU, a tamo ih čeka veliki izbor potrepština za školu.

I ove godine, kao i svih prethodnih, kompanija Ball Corporation i projekat „Svaka limenka se računa“ podržavaju Limenka teatar fest i umetničko – edukativni program koji festival sprovodi. Na samom događaju prikupljaće se limenke, dok će mališane kroz čitav proces reciklaže voditi simpatična maskota Li Men. Posebnu pažnju privući će Pixelata – kreativno platno sastavljeno od limenki koje će oslikavati talentovani street art umetnici.

„Voleli bismo da što više mališana, baš kroz pozorište, umetnost i igru, sazna da je aluminijum materijal koji može da se reciklira skoro pa beskonačno, i da svaka limenka, kada se pravilno reciklira, može ponovo da završi na polici već za 60 dana. Zato godinama unazad sa ponosom podržavamo projekte Limenka Teatar Festa, jer duboko verujemo da je edukacija ključna u promenama navika koje se odnose na zaštitu životne sredine“, istakao je Nenad Đurđević, komercijalni direktor Ball Corporation-a za Jugoistočnu Evropu, Tursku i CIS države.

Naš novi prijatelj, Jazak voda, dao je vetar u leđa sjajnom pozorišnom programu festivala. Grad Kruševac novi je domaćin festivala.

,,Izdavačka kuća „Klett“ opremila je „Limenkicu knjižaricu“. Zahvaljujući podršci OTP banke i kompanije Wurth, program koji smo osmislili je ove godine još zanimljiviji i bogatiji. Za logističku podršku i siguran i brz transport opreme i svih prikupljenih limenki pobrinuće se „Transfera“.“Knjaz MIloš“ će nam obezbediti preko potrebno osveženje u ovim toplim danima.

Partneri u organizaciji ovogodišnjeg Limenka Teatar Festa su Kruševačko pozorište, Vaspitno popravni dom Kruševac, Turistička organizacija Kruševac, Kulturni centar Kruševac, O.Š. „Nada Popović“, O.Š. „Jovan Popović“ iz Kruševca, kao i Sportski savez Kruševac.

“Limenka tetar fest” nastao je kao korak dalje u razvoju programa Limenkica ulaznica koji postoji od 2009. godine. Dečje pozorište “Čarapa”, Udruženje Eko art i Škola plus idejni su tvorci ovog projekta koji već 16 godina okuplja decu, roditelje, mlade, njihove bake i deke koji se kroz razne programe edukuju o zaštiti životne sredine i reciklaži. Za 16 godina, kroz programe je prošlo 85.000 dece i roditelja, a prikupljeno je blizu milion limenki za piće, koje su reciklirane.

Paralelno sa Festivalom, projekat „Limenkica ulaznica“ živi svoj život tokom cele godine izvođenjem predstava pozorišta “Čarapa” u Beogradu ili u drugim gradovima Srbije. Cilj ovog projekta je podizanje svesti odraslih o uticaju umetnosti na razvoj dece i edukacija dece od najranijeg uzrasta o značaju reciklaže i zaštite životne sredine kroz različite multimedijalne i pozorišne programe. Direktna ciljna grupa projekta su deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, bake i deke, vaspitači, nastavnici, kao gledaoci i/ili učesnici programa.

Indirektna ciljna grupa projekta su rođaci,komšije, vaspitači, učitelji kao i ugostiteljski objekti, društveno – odgovorne kompanije, nevladine organizacije, stambene zajednice, podstaknuti na prikupljanje reciklažnog otpada i indirektno učešće u programu. Jednom reči – celokupna populacija.

Fotografije: Vladimir Veličković