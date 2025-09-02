LIMENKA TEATAR FEST – EKOLOGIJA I EDUKACIJA KROZ IGRU I POZORIŠTE

Međunarodni festival dečijeg pozorišta „Limenka Teatar Fest“ u Kruševcu, koji spaja umetnost, ekologiju i edukaciju najmlađih, održaće se od 3. do 7. septembra. Tokom pet festivalskih dana, publika će imati priliku da pogleda jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke. Kompanija Transfera, kao sponzor i zvanični logistički partner festivala, obezbedila je da prikupljene limenke i festivalska oprema bezbedno stignu na svoja odredišta, kako bi ekološka i umetnička poruka stigla do što većeg broja mališana i njihovih roditelja.

Festival već šesnaest godina okuplja decu, roditelje i nastavnike oko inicijative „Limenka ulaznica“, kroz koju su do sada prikupljene skoro milion iskorišćenih limenki za reciklažu. Ove godine, mališani će svoje ulaznice moći da „kupe“ praznim limenkama, koje zatim odlaze na reciklažu, a upravo u tom procesu važan doprinos ima Transfera.

Na ovaj način deca uče o ekologiji i reciklaži, ali se i kroz igru i pozorište podstiču da od najranijih godina razvijaju odgovoran odnos prema životnoj sredini. Do sada je u aktivnostima učestvovalo više od 85.000 mališana i roditelja iz više gradova u Srbiji.

„U Transferi verujemo da je važno da kroz projekte i partnerstva istovremeno podržavamo održivost, kulturu i umetnost, kao stubove koji oblikuju društvo i ostavljaju trag za generacije koje dolaze. Naš zadatak je da svaka limenka prikupljena tokom festivala završi u procesu reciklaže i dobije novi život“, izjavila je Marina Rebić, menadžerka marketinga kompanije Transfera.

Podrškom festivalu u Kruševcu, Transfera nastavlja da ulaže u zajednicu i podržava inicijative koje spajaju decu, roditelje i zajednicu kroz umetnost, igru i edukaciju o očuvanju životne sredine. Nosioci inicijative Limenka Teatar Fest su Dečje pozorište „Čarapa“, Udruženje Eko art i Škola plus.

U okviru LIMENKA FESTA koji počinje,u sredu, 3. septembra 2025. godine, Kulturni centar Kruševc uzeće učešće u karnevalskoj povorci sa svojim školama i sekcijama, a Dečiji hor KCK prirediće mini koncert. Mesto događanja je Plato ispred KCK, u 10.00 sati.