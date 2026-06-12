LETNJA SEZONA NA OTVORENIM BAZENIMA SPORTSKOG CENTRA KRUŠEVAC ZVANIČNO POČINJE 12. JUNA

Otvoreni bazeni Sportskog centra Kruševac počinju sa radom u petak, 12. juna, i tog dana će ulaz za sve posetioce biti besplatan.

Nova sezona doneće uređenije bazene, više hlada zahvaljujući novim zasadima, oko 200 ležaljki i suncobrana, akvabik programe, ali i omiljena noćna kupanja i letnje žurke za mlade.

Cena dnevne karte iznosiće 300 dinara, dok će mesečna karta sa 16 ulazaka koštati 3.000 dinara.

Prema rečima direktora Sportskog centra Predraga Milenkovića, tokom prethodnog perioda realizovani su radovi na unapređenju uslova za posetioce.

„Ove godine uradili smo slivnike, postavili nove rešetke, obnovili deo ograde i zasadili nove palme. Obavljena su i redovna uređenja i priprema bazena za sezonu. Posetiocima će na raspolaganju biti oko 200 ležaljki i suncobrana, a zahvaljujući novim zasadima biće više hlada nego prethodnih godina“, rekao je Milenković.

U kafiću Sportskog centra i ove godine biće dostupna standardna ponuda hrane i pića, među kojima su palačinke, krofnice, sladoled, kafa i osvežavajući napici.

Bazeni će radnim danima raditi od 10 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19 časova.

Akvabik program nastavlja se u ustaljenim terminima, dok su za letnje mesece planirana i noćna kupanja i zabavni programi. „Tokom leta organizovaćemo noćna kupanja i žurke, kada budu tople noći. Mladi posebno vole takve sadržaje i očekujemo veliko interesovanje i ove godine“, zaključio je Milenković.

Izvor: krusevacgrad.rs