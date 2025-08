LAKO PRIJAVITE STANJE BROJILA UZ APLIKACIJU ED SRBIJE

Elektrodistribucija Srbije pozvala je korisnike koji to žele, da iskoriste digitalne usluge i brzo i lako od 1. do 6. u mesecu sami prijave stanje brojila u aplikaciji ED Srbije na Android telefonima ili na ajfonu. Više od 400.000 korisnika već je instaliralo aplikaciju na svoje telefone, a za sve njih i one koji se spremaju da je prvi put instaliraju dostupna je unapređena verzija u kojoj se memorišu podaci za više brojila.

Digitalizacija poslovanja i približavanje korisnicima bili su motiv da naši informatičari naprave aplikaciju za prijavu stanja brojila. Pratili smo interesovanja i komentare korisnika, pružili im ovu mogućnost, razvili nove opcije i pokrili sve platforme – rekli su u EDS.

Sada je ED Srbije dostupna na Google Play https://play.google.com/store/apps/de…. App Store https://apps.apple.com/us/app/ed-srbi… Huawei AppGalery https://appgallery.cloud.huawei.com/a…. Posle instaliranja aplikacije na početnom ekranu izabere se svetlo plava ikonica „prijava stanja brojila“, zatim se u prozorčiću izabere polje „moja merna mesta“, izabere opština, popune osnovni podaci i pošalju slike stanja brojila. Ako neko nije siguran da li je sve uradio kako treba, može to da proveri jednim klikom. Samo je potrebno izabrati polje na kojem piše „Da li sam uspešno poslao prijavu?“ i uneti šifru mernog mesta. Tu dobije informaciju kada i koje podatke o stanju brojila je poslao.

Da bi stanje brojila koje se šalje putem aplikacije ED Srbije bilo prihvaćeno, savetujemo da korisnici provere da li fotografišu brojilo za koje šalju prijavu i da slikaju celo brojilo. Moguće je prijaviti stanje više brojila sa jednog telefona, na primer i za stan, vikendicu, ali i za kuću u kojoj vam žive roditelji. Samo se doda novo na kartici „moja merna mesta“ i pri sledećem slanju ne morate da tražite šifru mernog mesta po računu za električnu energiju. I brisanje mernog mesta je jednostavno, samo se pritisne odjava – objašnjavaju u EDS.

Kako ističu, samostalno slanje stanja brojila je mogućnost za korisnike koji to žele, nije obaveza. Nedavno je i Vlada Srbije donela uredbu kojom se na osnovu Zakona o energetici bliže uređuje samoočitavanje brojila. Elektrodistribucija Srbije je u skladu sa tim omogućila korisnicima da se saglase sa uslovima korišćenja i postanu samočitači.

Tako neće morati da iščekuju čitače, da brinu da li će im brojilo biti nedostupno jer je zaključano, već će svakog meseca sami dostavljati podatke i biti sigurni da će na računu biti tačno onoliko koliko su struje potrošili. Javljali su nam se pojedini korisnici da su sami očitali brojila i dobili račun posle tri dana – kažu u EDS.

Za sve koji još nisu slali stanje ili misle da je teško, dostupno je detaljno uputstvo u aplikaciji i na sajtu www.elektrodistribucija.rs. Stanje brojila može da se prijavi i na internet stranici Elektrodistribucije Srbije za one kojima je draži veći ekran, a na istom mestu mogu da se pronađu kontakti za slanje mejlom. Za one koji više vole starije tehnologije, stanje brojila može da se prijavi i preko novoformiranog kontakt centra besplatnim pozivom na 0800 360 300 za celu Srbiju ili može da se dostavi lično na šaltere EDS. Za korisnike koji imaju ugrađena pametna brojila, stanje daljinski očitava isključivo EDS jednom mesečno.