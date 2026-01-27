Jefimija TV, Kruševac

KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC SVEČANO OBELEŽIO SVOJU KRSNU SLAVU

ByGoran Nikolić

jan 27, 2026

U mesecu januaru u KCK realizovani su mnogobrojni sadržaji, posvećeni Prvom Srpskom Arhiepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi. Ova ustanova u kulturi i u narednom periodu nastavice da kroz svoje programe neguje duh Svetosavlja, pravoslavnih i tradicionalnih vrednosti, istakla je direktorka Marija Cvetković, povodom obeležavanja slave Kulturnog centra.

KCK je tradicionalno sa Kruševačkom erparhijom u nedelju 25. januara oranizovao svečanu Svetosavsku akademiju, na kojoj je Fondaciji za srpski narod i državu uručena Svetosavska nagrada za kontinuirani doprinos u očuvanju kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa srpskog naroda na prostoru Kruševca i Rasinskog okruga.

