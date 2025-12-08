KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC RASPISAO KONKURS ZA DODELU SVETOSAVSKE NAGRADE ZA 2026. GODINU

Kulturni centar Kruševac raspisao je konkurs za prestižnu Svetosavsku nagradu, kojom se nagrađuju najznačajnija dostignuća u oblastima kulture, prosvete i nauke u ovom gradu. Nagrada je namenjena pojedincima čiji rad, zalaganje i ličnost odražavaju vrednosti svetosavlja, te služe kao inspiracija umetničkom i naučnom stvaralaštvu. Osim priznanja u vidu Svetosavske povelje, laureati će dobiti i novčanu nagradu. Ova nagrada ima za cilj da podstakne i afirmiše istaknute stvaraoce i učini vidljivim njihov doprinos kulturnom i obrazovnom razvoju grada.

Svečano uručenje nagrade biće održano u okviru tradicionalne akademije koju zajedno organizuju Pravoslavna eparhija kruševačka i Kulturni centar Kruševac.

KONKURS ZA SVETOSAVSKU NAGRADU 2026.

Kulturni centar Kruševac dodeljuje godišnju nagradu, kao trajni oblik priznanja pojedincima, za najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete i nauke za grad Kruševac, u cilju isticanja i vrednovanja stvaralaca i njihovog doprinosa u razvoju kulture, umetnosti, prosvete i nauke.

Svetosavska nagrada predstavlja priznanje koje se vezuje za vrednosti svetosavlja. Deluje kao podstrek umetniku da, pre svega bude ličnost – stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje i novčane nagrade.

Pozivamo vas da davanjem predloga pomognete i omogućite prepoznavanje prave ličnosti koja će opravdati naziv nosioca Svetosavske nagrade.

Vaše predloge sa obrazloženjem možete lično ili poštom dostaviti najkasnije do naznačenog roka. Konkurs je otvoren od 8. do 30. decembra 2025, u prostorijama Kulturnog centra, Topličina 2, svakog radnog dana dok traje rok za dostavljanje predloga, u vremenu od 8-15 sati ili poštom na adresu Kulturni centar Kruševac, Topličina 2.

Nagrada za najviša dostignuća u kulturi grada Kruševca biće uručena na svečanoj akademiji koju organizuju Pravoslavna eparhija kruševačka i Kulturni centar Kruševac.