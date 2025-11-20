KRUŠEVAC JE JEDAN OD 15 IZABRANIH GRADOVA ZA „PRESTONICU MLADIH REPUBLIKE SRBIJE“

Ministarstvo turizma i omladine, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za mlade i Omladinskog udrženja „OPENS“ raspisalo je poziv za Prestonicu mladih Republike Srbije. U okviru projekta izabrano je 15 gradova koje ce predstavnici ministarstva, među kojima je i Krusevac. Grad koji ponese titulu Prestonice mladih dobiće grant od 50 miliona dinara i sve omladinske aktivnosti sa nacionalnog nivoa 2027. godine biće realizovane u tom gradu.

U okviru današnje posete Kruševcu predstavnici resornog ministarstva održali su u Beloj sali KCK radionicu sa učenicima đačkih parlamenata na kojoj su, osim predstavljanja nacionalnih programa, mladi imali priliku da iznesu svoje predloge i sugestije. Takođe, u Biznis inkubator centru održaće se sesija sa predstavnicima ustanova i udruženja i akterima javne politike.