KRUŠEVAC JE U SUBOTU BIO DOMAĆIN VII MEĐUNARODNE IZLOŽBE OLDTAJMERA

Trg Kosovskih junaka u Kruševcu bio je danas u znaku automobilske elegancije i nostalgije, jer je upravo na tom mestu, pa sve do Trga glumaca, održan 7. Međunarodni oldtajmer skup, prvi u Kruševcu, u organizaciji Auto Moto Kluba „Pomoravlje“ iz Paraćina, uz pokroviteljstvo Grada Kruševca i Poslovnog centra Kruševac.

Manifestacija je okupila zaljubljenike u stara vozila iz Srbije i inostranstva, a posetioci su imali jedinstvenu priliku da izbliza vide automobilske i motociklističke legende koje su obeležile istoriju motorizacije.

Događaju je prisustvovalo preko 200 izlagača iz Vojvodine, Slovenije, Bugarske i drugih zemalja u okruženju.