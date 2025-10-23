KRUŠEVAC DOMAĆIN 12. MEĐUNARODNOG FESTIVALA DEČJE IGRE I PESME

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Kruševcu po dvanaesti put je domaćin Međunarodnog festivala dečje igre i pesme, koji se održava u saradnji sa OŠ „Branko Radičević“ i Kulturnim centrom Kruševac.

Festival okuplja učenike iz Rumunije, Severne Makedonije i Turske, a predstavlja jedinstvenu priliku za razmenu iskustava, znanja, upoznavanje grada, istorije i tradicije, kao i za sklapanje novih prijateljstava.

Ova multikulturalna manifestacija osmišljena je tako da deca, kroz druženje i zajedničko stvaranje programa, promovišu bogatstvo i raznolikost nacionalnog nasleđa svojih zemalja, ali i da se upoznaju sa lokalnim običajima i kulturnim znamenitostima Kruševca.

Domaćini, škole „Vuk Karadžić“ i „Branko Radičević“, potrudili su se da gostima prirede bogat program koji, osim umetničkog dela, obuhvata i edukativne radionice, sportske aktivnosti i obilazak znamenitosti grada.

Tokom priredbe „Veče pesme i igre“, održane u Kruševačkom pozorištu, učenici su pokazali svoju kreativnost i predstavili zemlje iz kojih dolaze. Program su vodili učenici domaćina — Stefana Đurić na srpskom i Pavle Nikolić na engleskom jeziku.

Ideja o organizovanju ovog festivala potekla je 2013. godine, nakon učešća učenika i nastavnika OŠ „Vuk Karadžić“ na sličnom dečjem festivalu u Istanbulu, u Turskoj. Inicijatorke manifestacije bile su učiteljica Zorica Kapor i profesorka engleskog jezika Biljana Pavlović, koje su, oduševljene iskustvom iz Turske, poželele da sličan događaj pokrenu i u Kruševcu.

Tokom festivala, deca iz različitih zemalja najčešće su komunicirala na engleskom jeziku, dok su učenici koji ga bolje poznaju pomagali drugarima prevodeći im razgovore.

Festival traje do petka, kada su planirani sportski dan, različite aktivnosti u školama domaćinima, kao i završna žurka za goste u kafeu Kulturnog centra Kruševac.