KRAJ ŠKOLSKOG RASPUSTA – VREME ZA DODATNU PAŽNJU SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Poslednji vikend školskog raspusta donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, jer se veliki broj građana vraća sa putovanja. Istovremeno, zimski uslovi, niske temperature i moguća pojava poledice zahtevaju dodatni oprez i odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da tokom ovog vikenda voze pažljivo, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i da budu strpljivi, posebno na prilazima većim gradovima gde se očekuju saobraćajne gužve.

Od ponedeljka, sa povratkom dece u škole, pažnja u saobraćaju mora biti još veća. Ulice u blizini škola ponovo postaju mesta pojačanog kretanja dece, koja su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju i čije ponašanje često može biti nepredvidivo, naročito u zimskim uslovima.

Bezbednost dece u saobraćaju je odgovornost svih nas i zato u zonama škola smanjite brzinu, poštujte ograničenje od 30 km/h, usporite ispred pešačkog prelaza i ne ugrožavajte bezbednost učenika nepropisnim parkiranjem.

Apel upućujemo i pešacima da budu oprezni i uočljivi u uslovima smanjene vidljivosti, kao i roditeljima da razgovaraju sa decom o bezbednom ponašanju u saobraćaju i obezbede im reflektujuće elemente na odeći i školskim rancima kako bi bili vidljivi ostalim učesnicima u saobraćaju.

Odgovorne odluke za volanom, pažnja pešaka i briga roditelja zajedno stvaraju bezbednije okruženje za decu i sve učesnike u saobraćaju.