Jefimija TV, Kruševac

KRAJ ŠKOLSKOG RASPUSTA – VREME ZA DODATNU PAŽNJU SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

ByGoran Nikolić

jan 16, 2026

Poslednji vikend školskog raspusta donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, jer se veliki broj građana vraća sa putovanja. Istovremeno, zimski uslovi, niske temperature i moguća pojava poledice zahtevaju dodatni oprez i odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da tokom ovog vikenda voze pažljivo, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i da budu strpljivi, posebno na prilazima većim gradovima gde se očekuju saobraćajne gužve.
Od ponedeljka, sa povratkom dece u škole, pažnja u saobraćaju mora biti još veća. Ulice u blizini škola ponovo postaju mesta pojačanog kretanja dece, koja su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju i čije ponašanje često može biti nepredvidivo, naročito u zimskim uslovima.

Bezbednost dece u saobraćaju je odgovornost svih nas i zato u zonama škola smanjite brzinu, poštujte ograničenje od 30 km/h, usporite ispred pešačkog prelaza i ne ugrožavajte bezbednost učenika nepropisnim parkiranjem.

Apel upućujemo i pešacima da budu oprezni i uočljivi u uslovima smanjene vidljivosti, kao i roditeljima da razgovaraju sa decom o bezbednom ponašanju u saobraćaju i obezbede im reflektujuće elemente na odeći i školskim rancima kako bi bili vidljivi ostalim učesnicima u saobraćaju.

Odgovorne odluke za volanom, pažnja pešaka i briga roditelja zajedno stvaraju bezbednije okruženje za decu i sve učesnike u saobraćaju.

TRADICIONALNO NADMETANJE ZA ČASNI BOGOJAVLJENSKI KRST U ŠAVRANU I BELOJ VODI

17.01.2026. Goran Nikolić
INFRASTRUKTURNI PLANOVI U 2026. GODINI BILI SU TEMA SASTANAKA U BIVOLJU I DEDINI

16.01.2026. Goran Nikolić
ROK ZA PRIJAVU POSLODAVACA ZA DUALNO OBRAZOVANJE PRODUŽEN DO 31. JANUARA

16.01.2026. Goran Nikolić