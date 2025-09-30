U prostorijama RPK Kruševac održana je konstitutivna sednica Saveta za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Zadaci Saveta su unapređenje upravljanja industrijskim otpadom, koje se bazira na preciznijoj i efikasnijoj upotrebi resursa, sagledavanje potreba privrednika u oblasti upravljanja otpadom, podsticanje primene modernih informaciono-komunikacionih tehnologija, iniciranje povezivanja institucija koje se bave temom upravljanja industrijskim otpadom i primene cirkularne ekonomije.

Rast ekonomije, odnosno sve veći broj investicija, dovodi i do većih količina industrijskog otpada, a cilj je da se, u skladu sa zakonom, u narednom periodu ova oblast unapredi kako bi se deo industrisjog otpada koristio kao sirovina u različitim granama industrije, a deo pretvara u toplotnu ili električnu energiju.

RPK Kruševac prva je nakon Beograda, formirala savet za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Industrijski otpad najviše pažnje izaziva jer sadrži i opasan otpad. Definicija kaže da je opasan otpad onaj koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Opasan industrijski otpad dolazi iz hemijske, tekstilne, farmaceutske, kožne industrije, zatim iz proizvodnje električne i elektronske opreme, baterija, akumulatora, boja, elektroliza, plastike.