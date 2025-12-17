KONKURSI ZA PRIJEM KOMANDIRA U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA U KRUŠEVCU

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije raspisala je danas konkurs za prijem u stalni radni odnos 74 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove.

Ove ustanove u Kragujevcu i Pančevu primiće 27, odnosno 22 komandira, Kazneno-popravni zavod u Požarevcu (Zabela) 15 komandira, a Okružni zatvor u Leskovcu 10 pripadnika obezbeđenja.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana, odnosno do 5. januara 2026. godine (uključujući i 5. januar kao poslednji dan za slanje prijava).

Konkurs je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde, portalu e-Uprava, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu „Posloviˮ.

Uprava je raspisala konkurs u septembru za prijem 26 komandira u Okružnom zatvoru u Beogradu, Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu i Okružnom zatvoru u Subotici.

Od 2021. godine, Uprava je zaposlila 641 pripadnika Službe za obezbeđenje, najbrojnije u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

U novembru prošle godine raspisan je konkurs za prijem 52 pripadnika obezbeđenja u osam kazneno-popravnih ustanova, dok je dva meseca ranije raspisan konkurs za zaposlenje 73 komandira u 12 zavoda.

Novi komandiri počeli su da rade u najvećim kazneno-popravnim zavodima u zemlji – KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Beograd, KPZ za žene u Požarevcu, KPZ Kragujevac, KPZ Sombor, KPZ Padinska skela, KPZ Pančevo, KPZ za maloletnike u Valjevu, KPZ Ćuprija i KPZ Šabac.

Takođe, nove komandire dobili su i okružni zatvori u Novom Sadu, Subotici, Kraljevu, Zrenjaninu, Zaječaru, Vranju, Novom Pazaru i Kruševcu.

Tekst: Vlada Srbije